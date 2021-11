Der Leitindex SMI tritt gegen 11.10 Uhr mit +0,05 Prozent auf der Stelle bei 12'372,71 Punkten.Zürich - Die erhoffte Gegenbewegung fällt am Schweizer Aktienmarkt verhaltener und kürzer aus, als sich manche wohl erhofft hatten. Nach der Konsolidierung der vorangegangenen vier Handelstage tritt der SMI am Mittwochvormittag mittlerweile auf der Stelle. Die Belastungsfaktoren drumherum seien derzeit einfach zu dominant, als dass der Markt einfach so wieder auf Rekordkurs einschwenke...

