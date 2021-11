DGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Programm für innovative Lithium-Ionen-Batterie-Beschichtungen angelaufen



24.11.2021 / 12:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Programm für innovative Lithium-Ionen-Batterie-Beschichtungen angelaufen GROSSE MARKTCHANCE IM BATTERIEMARKT Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M, OTCQX: ECGFF) freut sich gemeinsam mit FYI Resources Limited (ASX: FYI, Frankfurt: SDL) sein Programm zur Entwicklung eines verbesserten Anodenbeschichtungsmaterials aus hochreinem Aluminiumoxid (HPA) mit dem hochdichten EcoGraf-Batterieanodenmaterial bekannt zu geben. Das Ziel des Programms ist die Entwicklung eines verbesserten Beschichtungsmaterials, das die Batterieleistung verbessern wird. Das innovative technische Programm wird in einer führenden US-Forschungseinrichtung für kommerzielle Batteriematerialien unter Verwendung des sphärischen Graphits (SPG) von EcoGraf und des hochreinen HPA-Materials aus Nanopartikeln von FYI durchgeführt. Das Programm wird eine vergleichende Bewertung der elektrochemischen Leistung von beschichtetem SPG nach Industriestandard und EcoGraf-beschichtetem SPG und verbessertem HPA-beschichtetem SPG in CR2016-Knopfzellen liefern. Das beschichtete Anodenmaterial ist ein wichtiges aktives Anodenmaterial (AAM), das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Anodenzellen verwendet wird, und stellt einen erheblichen Mehrwert dar, der die Entwicklungen beider Unternehmen in Australien ergänzt. Der von Benchmark Mineral Intelligence genannte Verkaufspreis für beschichtete Anoden (je nach Spezifikation) liegt derzeit zwischen 6.000 und 10.000 US-Dollar pro Tonne. Durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Technologien wird ein Anstieg der Nachfrage um 30 % jährlich prognostiziert. Die Entwicklung von wertschöpfenden Batteriematerialien steht im Einklang mit der "Modern Manufacturing Strategy" der australischen Bundesregierung und der westaustralischen "Future Battery Industry Strategy". Die wirtschaftliche Bedeutung der Entwicklung von aktivem Anodenmaterial in Australien ist erheblich. Der indirekte wirtschaftliche Nutzen aus der Herstellung von Batteriematerialien ist schätzungsweise dreimal so hoch wie der der verkauften Waren auf allen Stufen der Wertschöpfungskette. Programm für verbesserte HPA-Anodenbeschichtungen Das technische Programm beginnt mit der Kennzeichnung der Schlüsseleigenschaften des gereinigten SPG von EcoGraf und des Nano-HPA-Pulvers von FYI als Rohmaterialien für das aktive Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Batteriesystemen. Dies wird zur Zusammensetzung und Vorbereitung einer lösungsmittelkompatiblen Dispersion von HPA-Nanopulvern verschiedener Partikelgrößen verwendet, die als ultradünnes HPA auf das mit Pech beschichtete SPG als verbessertes aktives Anodenmaterial aufgetragen wird. Das pechbeschichtete SPG und das mit HPA verbesserte und angereicherte beschichtete SPG werden auf Kupfersubstrate aufgebracht, um eine negative Elektrode für den Einbau in CR2016-Knopfzellen für elektrochemische Leistungs- und Zyklustests zu erzeugen. Das Programm wird voraussichtlich drei Monate dauern. Es bietet die Möglichkeit, Langzeittests für die beste Zusammensetzung der beschichteten Anode sowohl in Halbzellen als auch in Vollzellen (100 Zyklen) durchzuführen. Diese Mitteilung ist vom Vorstand der EcoGraf Limited zur Veröffentlichung freigegeben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002 ENGINEERING CLEAN ENERGY. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen. Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern. Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht. Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar:

https://www.ecograf.com.au/home-video



Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter oder abonnieren Sie den Newsletter des Unternehmens für die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen oder Marktinformationen.

24.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de