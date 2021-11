DJ Hüttig & Rompf AG: Baufinanzierung - Checkliste Unterlagen

DGAP-Media / 2021-11-24 / 11:54 Baufinanzierung - Checkliste Unterlagen . Angespannte Lage am Immobilienmarkt stellt Kaufinteressenten vor Herausforderungen . Checklisten helfen, den Kauf- und Finanzierungsprozess effizient zu gestalten . Finanzierungsnachweis bzw. Finanzierungszertifikat als zentraler Schlüssel auf dem Weg zum Traumobjekt Frankfurt am Main, 24. November 2021 - Angesichts der angespannten Lage am Wohnungsmarkt entscheiden häufig Nuancen darüber, welcher Kaufinteressent den Zuschlag erhält. Ist das passende Objekt gefunden, muss es schnell gehen. Wie so häufig liegt der Schlüssel in der richtigen Vorbereitung. Wer im entscheidenden Moment bereits alle Unterlagen und Nachweise parat hat, besitzt einen entscheidenden Vorteil. Wenn Dokumente nachreichgereicht werden müssen, verschlechtert dies die Ausgangssituation. Checklisten können dabei helfen, bei der Vielzahl an zu erbringenden Nachweisen den Überblick zu behalten. Das wohl wichtigste, das ein Kaufinteressent benötigt, um vom Makler und Verkäufer ernst genommen zu werden, ist eine Bestätigung darüber, was man sich leisten kann. Hier bietet es sich an, qualifizierte Baufinanzierungsvermittler ins Boot zu holen. Diese stellen je nach persönlicher Situation und nach umfänglicher Beratung ein sogenanntes "Finanzierungszertifikat" aus. Die rechtzeitige Vorlage dieses Dokuments - idealerweise von einem in der Branche renommierten und bekannten Baufinanzierungsvermittler - belegt gegenüber dem Verkäufer zum einen die Ernsthaftigkeit des Interesses, zum anderen aber auch die finanziellen Kapazitäten. Zudem ist das Finanzierungszertifikat ein Signal an Makler und Verkäufer, dass der Interessent gut vorbereitet und eine rasche Abwicklung des Geschäfts gewährleistet ist. Auf dem Weg zur Finanzierungszusage bzw. zum Zertifikat gilt es folglich, ebenfalls gut vorbereitet zu sein. Denn wer bereits zum ersten Termin alle Nachweise erbringen kann, verhindert zeitraubende Nachfolgetermine und Absprachen. Um einen Finanzierungsnachweis ausstellen zu können, benötigt der Baufinanzierungsberater eine Reihe von Unterlagen. Generell lassen sich diese in die folgenden Kategorien einteilen: . Identitätsnachweise . Einkommensnachweise . Vermögensnachweise . (Vorläufige) Objektunterlagen Sobald das Transaktionsvorhaben konkret wird, wird eine spezifische Finanzierungszusage benötigt. Auch in diesem Zusammenhang erweist es sich als Vorteil, wenn bereits im Vorfeld ein Finanzierungszertifikat ausgestellt wurde. Liegt dieses schon vor, ist der Großteil der Arbeit bereits getan und es gilt nur noch, die Details der Wunschimmobilie mit dem Finanzierungsberater zu teilen. Hier bietet das Finanzierungszertifikat eine erneute Zeitersparnis und verhindert, dass das Fehlen von Unterlagen erst an diesem kritischen Schritt des Prozesses bemerkt wird. Denn das Nachreichen von Dokumenten verzögert den gesamten Prozess, was schon vielen Interessenten schlaflose Nächte bereitet und vor allem oft auch den Zuschlag gekostet hat. Welche Nachweise erbracht werden müssen und wofür Baufinanzierungsberater diese benötigen, erklären wir im nachfolgenden Abschnitt. Persönliche Unterlagen - Nachweis der Identität Um ein individuelles Darlehensangebot zu erhalten, müssen Sie sich zunächst ausweisen können. Für gewöhnlich reicht hier die Vorlage des Personalausweises aus. Einkommens- und Vermögensnachweise - Angaben zur finanziellen Gesamtsituation Neben den persönlichen Unterlagen, die in erster Linie der Identitätsprüfung dienen, sind Einkommensnachweise einzureichen. Hierbei sind je nach Beschäftigungsverhältnis unterschiedliche Nachweise zu erbringen. Für Angestellte sind dies für gewöhnlich: . die letzten drei Gehaltsnachweise, wenn sich der Interessent noch in einem Anstellungsverhältnisbefindet, für Ruheständler die entsprechenden Rentenbescheide . die letzte Lohnsteuerbescheinigung . Nachweise über bereits bestehende Kreditverpflichtungen . Angaben zu weiteren Zahlungsverpflichtungen, wie etwa bestehende Kreditlinien oder Unterhaltszahlungen . eine unterzeichnete Schufa-Selbstauskunft . Mitteilung über vorausgegangene Vermögensabnahmen durch einen Gerichtsvollzieher (Zeitraum: die letzten 5Jahre) . Angaben über drohende Insolvenzverfahren Da Unternehmer über keinerlei Gehaltsnachweise verfügen, müssen Sie für gewöhnlich folgende Belege vorlegen: . Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) . Bilanz- und Gewinnermittlung . Auszug aus dem Handelsregister . Gesellschaftervertrag, falls vorhanden Darüber hinaus muss auch ein Nachweis über das vorhandene Eigenkapital erbracht werden. Grundsätzlich gilt dabei die Regel, dass mit steigendem Eigenkapital auch die Wahrscheinlichkeit einer Finanzierungszusage zunimmt. Zusätzlich wirkt sich ein höheres Eigenkapital auch häufig positiv auf die Finanzierungskonditionen aus. Entsprechende Belege sind unter anderem: . Sparbücher . Kontoauszüge von Tagesgeldkonten . Depotauszüge Generell ist jeder Nachweis über das vorhandene Vermögen zweckdienlich, auch wenn dieses nicht in Gänze als Eigenkapital in die Finanzierung eingebracht werden soll. In diesem Zusammenhang kann sich beispielsweise auch der Besitz einer weiteren Immobilie positiv auf die Bewertung auswirken. Im Einzelfall kann ein professioneller Baufinanzierungsvermittler genau die Kreditinstitute ausfindig machen, die die für Ihre individuelle Lebens- und Vermögenssituation passendsten Konditionen und Leistungen anbieten und so das für Sie bestmögliche Gesamtpaket aushandeln. Objektunterlagen - Das Kernstück des Vorhabens Das Kernstück der Baufinanzierung stellt natürlich das entsprechende Objekt dar, weshalb Unterlagen darüber nicht fehlen dürfen. Diese können vom Verkäufer, dem jeweiligen Makler oder dem zuständigen Bauträger eingeholt werden. Diese Informationen dienen Kreditinstituten dazu, um das mit der Finanzierung des Objekts einhergehende Kreditrisiko besser abschätzen zu können. Hierfür benötigt das Kreditinstitut im Normalfall: . Kaufvertrag oder Kaufvertragsentwurf . vollständiger unbeglaubigter Grundbuchauszug, falls die Grundbuchdaten nicht aus Kaufvertrag oder dessenEntwurf ersichtlich sind . unbeglaubigter amtlicher Lageplan . Baubeschreibung . Exposé . aktuelle digitale Fotos der Immobilie von außen (bei Bestandsimmobilien) Zudem werden je nach Objektart weitere spezifische Nachweise benötigt. Für Häuser sind dies: . Grundriss-, Schnitt- und Ansichtszeichnungen . Wohn- und Nutzflächenberechnung . Berechnung des umbauten Raumes (Kubus) Handelt es sich um Eigentumswohnungen, sind stattdessen Teilungserklärung, Wohnungsgrundriss und Wohnflächenberechnung einzureichen. Diese Vielzahl an benötigten Unterlagen mag auf den ersten Blick abschreckend wirken, doch mit der richtigen Organisation lassen sich die Nachweise zügig zusammenstellen. Außerdem wird der anfallende Aufwand am Ende in vielen Fällen auch belohnt - und zwar mit der eigenen Traumimmobilie. Weitere spannende Informationen rund um das Thema Baufinanzierung erwarten Sie unter: https://www.youtube.com/ Baufinanzierungleichtgemacht Ditmar Rompf, Vorstandsvorsitzender der Hüttig & Rompf AG: "Die angespannte Situation am Immobilienmarkt sorgt für Verunsicherung unter Kaufinteressenten. Ein kritischer Punkt ist und bleibt in vielen Fällen die rasche Umsetzung des Finanzierungsprozesses, sobald eine passende Immobilie gefunden wurde. Potenzielle Käufer sollten sich bereits im Vorfeld mit der Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen und Nachweise auseinandersetzen. Denn wer bereits zum ersten Termin alle Nachweise vorzeigen kann, verhindert zeitraubende Nachfolgetermine sowie Absprachen und erhöht so die Chancen auf die Traumimmobilie." Über die Hüttig & Rompf AG Die 1988 gegründete Hüttig & Rompf AG ist auf die Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisiert und gehört zu den Top 3 Baufinanzierungsvermittlern Deutschlands. Sie beschäftigt ein Team von 275 Mitarbeiter/innen, davon 170 Baufinanzierungsberater/innen, an über 30 Standorten im gesamten Bundesgebiet. Das Partnernetzwerk des Unternehmens umfasst 300 Partnerbanken und Sparkassen und 2.500 Immobilienvertriebspartner. Pressekontakt: Dirk Ulmer Kerl & Cie Kommunikationsberatung Telefon: +49 69 8700 215 19 E-Mail: d.ulmer@kerlundcie.de Jörg Weisenberger Hüttig & Rompf AG Telefon: +49 69 9074 66 60 E-Mail: marketing@huettig-rompf.de

