Wiesbaden (ots) -Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, empfehlen für diese Woche zum Kinostart mit dem Prädikat BESONDERS WERTVOLL:RESPECT: Sie war die "Queen of Soul", eine politische Aktivistin, Vorbild für so viele große Künstlerinnen: Aretha Franklin. Doch Ruhm und der ganze Glanz des Showbusiness konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie in ihrem Leben schon früh traumatisierende Erlebnisse hat, die sie ihr ganzes Leben lang wie Dämonen begleiteten. Das Biopic über das bewegte Leben und die unvergleichliche Kunst der Sängerin und Komponistin Aretha Franklin begeistert durch die mitreißende Musik und Jennifer Hudsons schauspielerische und gesangliche Tour de Force.Das Gutachten der FBW-Jury unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/respectIn der kommenden Woche empfehlen unsere Jurys:Den serbisch-französischen Berlinale-Preisträger VATER - OTAC, die Culture-Clash-Tragikomödie PLÖTZLICH AUFS LAND sowie den bezaubernden Weihnachtsfilm WEIHNACHTEN IM ZAUBEREULENWALD.https://www.fbw-filmbewertung.com/film/vater_otachttps://www.fbw-filmbewertung.com/film/ploetzlich_aufs_land_eine_tieraerztin_im_burgundhttps://www.fbw-filmbewertung.com/film/weihnachten_im_zaubereulenwaldhttps://www.jugend-filmjury.com/film/weihnachten_im_zaubereulenwaldMit dem "Filmwecker" (bereitgestellt von Kinozeit.de) findet sich auf der FBW-Homepage ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Der Filmwecker befindet sich zu allen von der FBW empfohlenen Filmen auf der Homepage direkt unter dem Gütesiegel. Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an zehn Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Programmempfehlungen für die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com.