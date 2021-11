Hamburg (ots) -Podcast: Ab Mittwoch, 24. November, in der ARD-Audiothek und NDR.de/radiokunstDas ARD radiofeature: Sonntag, 28. November, 11.04 Uhr im Radioprogramm von NDR InfoBio-Lebensmittel gibt es mittlerweile in jedem Supermarkt. Allein im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Branche um 23 Prozent. Doch sind die meist teureren Lebensmittel tatsächlich besser? Kann man dem grünen EU-Siegel oder den Logos verschiedener Verbände für ökologischen Landbau trauen? Landwirte, die zum Wohle der Umwelt unter anderem auf viel Chemie verzichten, werden wesentlich strenger kontrolliert als ihre konventionell arbeitenden Kollegen. Reicht das aus?Für die vierteilige NDR Info Podcast-Serie "Alles Bio? - Über die Kontrolle von Öko-Lebensmitteln" geht Autor Jörn Klare diesen Fragen nach. Er begleitet eine Kontrolleurin bei Ihrer Arbeit und kauft bio-zertifizierte Tomaten, Eier und Gurken, um danach deren Erzeuger in der Lüneburger Heide, der Mecklenburgische Seenplatte und Spanien zu besuchen. Der Bauer der köstlichen Tomaten würde den kleinen, vierhundert Jahre alten Familienbetrieb wegen der vielen Auflagen und Überprüfungen lieber heute als morgen aufgeben. Der Legebetrieb mit seinen 3000 Hennen pro Stall öffnet seine Türen nur zögerlich. Und die Laboruntersuchung der Gurke liefert noch vor der Abreise nach Andalusien ein Ergebnis, das misstrauisch macht. Auf der Suche nach möglichem Betrug trifft der Autor auf eine Branche in Angst vor einem Skandal.Die Podcast-Serie steht ab Mittwoch, 24. November, unter anderem in der ARD-Audiothek sowie auf NDR.de/radiokunst zur Verfügung. Das gleichnamige ARD radiofeature wird am Sonntag, 28. November, im Radioprogramm von NDR Info gesendet.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5081615