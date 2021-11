Worauf achten professionelle Anleger, wie gehen sie mit kriselnden Unternehmen um und von welchen Investments lassen sie besser die Finger. Wir haben bei Markus Stillger und Thilo Müller von der MB Fund Advisory GmbH nachgefragt. Sie betreuen neben weiteren Fonds auch den Anleihe-Fonds MB Fund Flex Plus (WKN A0F6X2), der in diesem Jahr bislang eine Performance von +5% aufweist. Fondsberater Markus Stillger ist darüber hinaus auch Teilnehmer und Spitzenreiter beim aktuellen Anleihen Finder-Musterdepotspiel.

Anleihen Finder: Hallo Herr Stillger, hallo Herr Müller, wie sind Sie mit der Performance der von Ihnen betreuten Fonds, allen voran des Anleihen-Fonds "MB Fund Flex Plus", in diesem Jahr zufrieden?

Thilo Müller: Von den fünf von uns initiierten und beratenen Fonds liegen laut Scope drei Fonds in Ihren Kategorien auf Platz Nr. 1 ihrer jeweiligen Kategorie auf Sicht von 1 Jahr. Dazu gehört auch der MB Fund Flex Plus in der Kategorie "Renten EURO Welt", der zum 30.09.2021 auf Platz Nr. 1 von 460 Fonds der Vergleichsgruppe liegt. Mit diesen Ergebnissen kann man durchaus zufrieden sein. Lediglich unsere beiden von mathematischen Modellen gesteuerten Fonds haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie eine schwere Zeit, weil es dafür keine historischen Kursmuster gab. Das wird sich über die Zeit aber auch wieder normalisieren.

Anleihen Finder: Konnten Sie denn die Verluste nach dem Corona-Crash im letzten Jahr schon vollständig wieder ausgleichen?

Markus Stillger: Wir konnten bereits im Jahr 2020 den Rückschlag aus dem März 2020 bis auf einen Verlust von 2,60% begrenzen. Mit den im aktuellen Jahr erreichten + 5,0% (per 19.11.) können wir sagen "die Corona-Delle ist ausgebügelt". Das ist übrigens auch seit über 15 Jahren unser Anspruch, nämlich auf Sicht von 2 Jahren immer eine positive Performance abzuliefern. Auf 1 Jahr können externe Schocks das Ergebnis schon mal leicht verhageln.

Anleihen Finder: Auch beim Anleihen Finder Musterdepotspiel kann sich Ihre Performance wahrlich sehen lassen, Herr Stillger. Sie führen mit weitem Abstand und haben nach gut dreieinhalb Jahren eine Rendite von über 35% erwirtschaftet. Welche ...

