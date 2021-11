Toronto, Ontario, 23. November 2021 - Cartier Iron Corporation (CSE: CFE) ("Cartier Iron" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinem Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Big Easy in der Nähe von Clarenville in Ostneufundland bekannt zu geben. Wie bereits angekündigt (siehe Pressemitteilung vom 21. September 2021), werden im Rahmen des 10.000 m umfassenden Bohrprogramms bedeutende Widerstandsanomalien entlang eines bedeutenden, nach Nord-Nordosten verlaufenden Strukturbruchs erprobt, der durch die CSAMT-Untersuchung (Controlled Source Audio Magneto-Telluric") im Gebiet Central Anomaly - Big Easy Showing beschrieben wurde.

Frühere Bohrungen im Gebiet Central Anomaly (siehe Pressemitteilung vom 8. Juni 2021) bestätigten erfolgreich eine ausgedehnte Zone mit Verkieselung, die bis zu 200 m breit ist und eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit geringer Sulfidierung aufweist. Bohrloch BE-21-35, das im Rahmen des jüngsten Winterprogramms 2021 gebohrt wurde, ergab 0,45 g/t Au und 9,7 g/t Ag auf 34 m, während Bohrloch BE-21-36 0,62 g/t Au und 16,12 g/t Ag auf 13 m durchschnitt. Die Widerstandsfähigkeit der CSAMT-Untersuchung, wie in Abbildung 1 dargestellt, ist in tieferen Ebenen im Bereich der zentralen Anomalie deutlich höher, was darauf hindeutet, dass diese früheren Löcher möglicherweise zu hoch im epithermalen System gebohrt wurden. Bei den aktuellen Bohrungen werden die Höchstwerte der Widerstandsfähigkeit auf einer tieferen Ebene getestet, um das potenzielle Kerngebiet der Au-Ag-Mineralisierung zu erproben.

Bis dato wurden sechs (6) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.457 m abgeschlossen, die zwischen 425 m und 623 m lang sind (BE-21-37 bis BE-21-42); ein Bohrloch ist in Arbeit (BE-21-43). Die Ergebnisse all dieser Bohrungen stehen noch aus. Abbildung 1 ist ein Blockmodell des 3D-CSAMT-Widerstandsmodells mit den Standorten der bisher gebohrten Bohrungen (siehe Tabelle 1) und der geplanten Bohrungen (siehe Tabelle 2). Die Bohrungen vor der Weihnachtspause werden sich auf die Fertigstellung der verbleibenden Bohrlöcher konzentrieren, die zur Erkundung der zentralen Anomalie geplant sind. Im Winter 2022 wird sich der Schwerpunkt auf die Erprobung der Widerstandshöchstwerte im Gebiet Big Easy South, etwa 400 m südlich des ursprünglichen Big Easy-Vorkommens, und im Gebiet Central North, etwa 400 bis 500 m nördlich der Central-Anomalie, verlagern.

Der Diplomgeologe Dr. Bill Pearson, Chief Technical Advisor von Cartier Iron, sagte: "Die CSAMT-Ergebnisse bestätigten unsere Ansicht, dass das epithermale Mineralisierungssystem mit geringer Sulfidierung bei Big Easy entlang einer Hauptstruktur vorkommt, die sich bis in eine Tiefe von mindestens 1 km erstreckt und potenziell sehr groß ist. Das laufende Bohrprogramm wurde konzipiert, um einen ersten Test der großen Widerstandsanomalien bei der Central-Anomalie sowie entlang des Streichens bei den Zielgebieten Central North und Big Easy South durchzuführen, die zusammen eine potenzielle Streichenlänge von mindestens 2,4 km abdecken. Wir gehen davon aus, dass wir den Großteil der Bohrungen auf der Central-Anomalie noch vor der Weihnachtspause abschließen und den Rest des geplanten 10.000-m-Programms im Winter 2022 beenden werden."

Qualifizierte Person

Dr. Bill Pearson ist Diplomgeologe und leitender technischer Berater von Cartier Iron und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101"). Er hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Die CSAMT-Untersuchungen wurden von Clearview Geophysics unter der Leitung des Diplomgeologen Joe Mihelcic, P.Eng., einer QP gemäß NI 43-101, durchgeführt. Die Diplomgeologen Dr. Chris Hale und John Gilliatt von Intelligent Exploration erstellten das Untersuchungsdesign und halfen bei der Interpretation der von Clearview Geophysics verarbeiteten Daten. Die Herren Hale und Gilliatt sind QPs gemäß der Definition von NI 43-101. Das Diamantbohrprogramm wird unter der Aufsicht des Diplomgeologe Peter Webster von Mercator Geological Services durchgeführt. Herr Webster ist eine QP gemäß NI 43-101. Die analytischen Arbeiten für das Diamantbohrprogramm werden von Eastern Analytical Ltd. in Springdale, Neufundland, durchgeführt. Das Unternehmen wendet ein QA/QC-Programm nach Industriestandard für alle analytischen Arbeiten an.

Cartier Iron dankt der Regierung von Neufundland und Labrador für die Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program.

Tabelle 1: Abgeschlossene Diamantbohrungen mit ausstehenden Ergebnissen im Zielgebiet Central Anomaly, Big Easy Gold-Silber-Projekt, 23. November

Tabelle 2: Geplante Bohrlöcher Central Anomaly, Big Easy South Anomaly und Central North Anomaly

Abbildung 1: 3D-Längsschnitt des CSAMT-Widerstandsmodells mit Blick nach Nordwesten, der die Standorte der früheren Cartier Iron-Bohrlöcher, die in diesem Programm abgeschlossenen Bohrlöcher mit ausstehenden Ergebnissen und die geplanten Bohrlöcher zur Erprobung der Ziele Central, Big Easy South und Central North zeigt.

Über Cartier Iron Corporation

Cartier Iron ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung bedeutender Eisenerzvorkommen in Quebec sowie auf ein möglicherweise bedeutendes Goldgrundstück in der Provinz Neufundland und Labrador konzentriert. Zu den Eisenerzprojekten des Unternehmens gehören die Gagnon Holdings in der südlichen Labrador Trough-Region in Ost-Zentral-Quebec. Das Goldgrundstück Big Easy befindet sich im epithermalen Goldgürtel Burin Peninsula in der Zone Avalon im Osten von Neufundland.

Bitte besuchen Sie die Website von Cartier Iron unter www.cartieriron.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas G. Larsen

Geschäftsführender Direktor

+1 (416) 360-8006

Jorge Estepa

Vizepräsident

+1 (416) 360-8006

Die CSE hat diese Mitteilung weder überprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Entwicklungen oder Ergebnisse erheblich von den in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" genannten abweichen können.

Cartier Iron Corporation | 20 Adelaide Street East, Suite 200, Toronto, Ontario M5C 2T6 | (416) 360-8006 |ir@cartieriron.com | www.cartieriron.com



