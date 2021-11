Boston (ots/PRNewswire) -Das Customer-Success-Team erreichte einen branchenführenden Net Promoter Score von 86-- Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Speicherlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Customer-Success-Team den begehrten NorthFace ScoreBoard Service Award erhalten hat, weil es sich kontinuierlich für den Aufbau einer profitablen, langfristigen Kundenbindung einsetzt, indem es die Erwartungen kontinuierlich übertrifft.Geprüft und ausgezeichnet durch das Customer Relationship Management Institute LLC (CRMI), erhielt Nasuni einen Net Promoter Score (NPS) von 86 und einen 4,7 Transaction Survey ScoreBoard Index (SBI) für den technischen Support insgesamt. Laut Bain & Company, den Entwicklern des NPS-Systems, ist ein Wert von 50 hervorragend, während ein Wert von 80 oder mehr als Weltklasse gilt."Das Nasuni-Support-Team ist interaktiv, engagiert und bietet ein sehr gutes Verständnis für alle Produkte", sagte Malcolm Brown, IT-Operations-Manager beim Nasuni-Kunden Ithaca Energy. "Der hervorragende Support und die schnellere Wiederherstellung von Dateien, die Nasuni bietet, stellen sicher, dass wir Daten an jedem unserer Standorte verfügbar machen können", so Brown.Seit 21 Jahren wird der NorthFace ScoreBoard Service Award jährlich an Unternehmen verliehen, die im Laufe des Kalenderjahres nach den Bewertungen ihrer eigenen Kunden hervorragende Leistungen im Bereich des Kundenservice erbracht haben."Firmendaten sind für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und unsere Kunden müssen darauf vertrauen können, dass ihre Daten in guten Händen sind. Der kundenorientierte Ansatz von Nasuni hat für eine hohe Kundenbindung und eine überragende Zufriedenheit gesorgt, die andere Anbieter in diesem Bereich übertrifft", erläuterte Paul Flanagan, CEO von Nasuni. "Dies ist besonders wichtig in unserer SaaS-Welt, in der die Kunden nicht an lange Hardware-Zyklen gebunden sind. Wir machen es unseren Kunden leicht, ihre Daten in die Cloud zu verlagern, und müssen uns ihr Geschäft jeden Tag aufs Neue verdienen, indem wir ihnen einen Mehrwert und einen hervorragenden Kundensupport bieten. Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Erfolgsteam diese Weltklasse-Auszeichnung gewonnen hat."Jason DePardo, Vice President of Customer Success and Services bei Nasuni, sagte: "Unser Support-Team setzt sich für den reibungslosen Betrieb der Kundenumgebungen ein, auch wenn die Probleme nicht mit unserem Cloud-Dateispeicherdienst zusammenhängen. Was die großen Anbieter von den guten unterscheidet, ist, wie sie ihre Produkte nach dem Verkauf unterstützen. Ich bin stolz und demütig, Teil dieses hervorragenden Teams zu sein und diese Anerkennung vom Customer Relationship Management Institute zu erhalten."Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Nasuni Customer Success Seite.Kundenaussagen:- "Probleme werden schnell verstanden und es wird eine gründliche Untersuchung durchgeführt, um eine geeignete Lösung zu finden. Sie sind sehr hilfsbereit und unkompliziert im Umgang." - Malcolm Brown, IT Operations Manager beim Öl- und Gasversorger Ithaca Energy- "Nasuni war ein wahrer Lebensretter, als wir von einem Ransomware-Angriff getroffen wurden. Nachdem wir den Angriff eingedämmt und herausgefunden hatten, was betroffen war, konnten wir alle Dateidaten wiederherstellen und unsere Operationen konnten beinahe nahtlos weiterarbeiten." - Stephen Held, CIO beim Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen, LEO A DALY- "Ich mag alles an Nasuni." - Dave Coffman, Director of Enterprise Infrastructure beim Mediengiganten Meredith Corporation- "Das technische Support-Team von Nasuni war wirklich hervorragend. Wann immer wir ein Problem haben, und es gibt sehr, sehr wenige Probleme, konnten wir einen Berater am Telefon erreichen und das Problem beim ersten Anruf oder der ersten E-Mail lösen. Auch wenn etwas ein höheres Maß an technischer Unterstützung erfordert, wird sich sehr schnell darum gekümmert und das Problem sehr schnell gelöst." - Simon Hoby, Group IT Operations Manager bei dem Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC)- "Ich würde ihren Support mit 10 von 10 Punkten bewerten. Wann immer ich ein Problem habe, reagieren sie sehr schnell." - Jeff Pisano, Leiter Informationstechnologie bei Invictus Capital Partners, Finanzdienstleister- "Meine Erfahrungen mit dem Support waren sehr positiv. Ich hatte 24/7-Support und es gab Momente, in denen ich mich außerhalb der Geschäftszeiten an sie wenden musste." - Josh Goldman, McLaren Construction Group IT Infrastructure ManagerLinks zu sozialen Medien- Twitter: http://www.twitter.com/nasuni- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasuni- Blog: http://www.nasuni.com/blogInformationen zu NasuniNasuni bietet moderne Dateispeicherung in der Cloud, basierend auf dem weltweit führenden Cloud-first-Dateisystem. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für traditionelle Network Attached Storage (NAS) und Dateiserver-Silos. Nasuni konsolidiert Dateidaten und bietet sofort erweiterbaren Cloud-Speicher zur Hälfte der Kosten. Nasuni vereinfacht die IT-Verwaltung erheblich, indem es die Notwendigkeit und Komplexität einer herkömmlichen Backup- und Disaster-Recovery-Infrastruktur eliminiert. Mitarbeiter führender globaler Unternehmen verlassen sich auf Nasuni, um vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus problemlos auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit gemeinsam zu nutzen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, und bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen finden Sie unterwww.nasuni.com.Pressekontakt:Nord-AmerikaJaeMi PenningtonMetis-Kommunikationnasuni@metiscomm.comEMEAWaters AgencyMaria LoupaTelefon: +44 (0)7591 004 738Nasunipr@watersagency.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/391402/Nasuni_Logo.jpgOriginal-Content von: Nasuni, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137741/5081776