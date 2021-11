Fortimo wird im kommenden Jahr mit der Realisierung der ersten, bereits baubewilligten Etappe beginnen.Zürich - Die Immobilienentwicklerin Steiner AG verkauft das Gesamtprojekt Widacher in Fischbach-Göslikon, welches in drei Etappen umgesetzt und total 165 Wohneinheiten umfassen soll, an die Fortimo Invest AG. Fortimo wird im kommenden Jahr mit der Realisierung der ersten, bereits baubewilligten Etappe beginnen. Während der ersten Bauphase wird Fortimo 16 Reiheneinfamilienhäuser sowie 42 Wohnungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...