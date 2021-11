Wien (www.fondscheck.de) - Wie eine Auswertung der Fondsratinggesellschaft Morningstar zeigt, ist das weltweit in nachhaltigen Investmentfonds verwaltete Vermögen per Ende September auf 3,9 Billionen Dollar (3,5 Billionen Euro) geklettert, so die Experten von "FONDS professionell".Gleichzeitig sei auch die Zahl der Portfolios, die Morningstar in das Nachhaltigkeitsuniversum einsortiere, kräftig angestiegen. Allein im Verlauf des dritten Quartals seien rund um den Globus etwa 270 entsprechende Fonds hinzugekommen, sodass die Gesamtzahl mittlerweile stolze 7.486 Sammeltöpfe betrage. Im bisherigen Jahresverlauf zähle Morningstar rund um den Globus 801 ESG-Produkt-Neuauflagen. ...

