Die US-Wirtschaft wuchs im 3. Quartal 2021 um annualisierte 2,1% gegenüber dem Vorquartal, was leicht über der vorherigen Schätzung von 2%, aber unter den Prognosen von 2,2% liegt. Die Aktualisierung spiegelt in erster Linie die Aufwärtsrevisionen bei den persönlichen Konsumausgaben und den privaten Lagerinvestitionen wider. Die Zahl der Amerikaner, die in der am 20. November zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,190 Millionen, verglichen mit 0,268 Millionen in ...

