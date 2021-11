Die Zoom-Aktie hat in den vergangenen Handelstagen stark korrigiert. Zur Wochenmitte könnte sich das Blatt jedoch wenden. Grund dafür ist die Tatsache, dass US-Starinvestorin Cathie Wood ihren Anteil am Videokonferenzanbieter weiter aufstockte. Dabei hat Wood eine überraschende Begründung für ihre Investition. Die Zoom-Aktie ist zuletzt nach Vorlage der Quartalszahlen wegen zunehmender Wachstumssorgen unter Druck geraten: Am Dienstag stand zum Handelsschluss ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche. ...

