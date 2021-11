So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.11% vs. last gabb, +17.48% ytd, +80.80% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 119.305 Euro, ein Plus von 1093,05 Prozent nach Spesen. Das wikifolio ist auch grösster Bestandteil des Depots bei bankdirekt.at, das für 2021 mit 50.000 Euro dotiert ist und Basisinvestments mit Sondersituationen und Hedge-Transaktionen mixt. Der aktuelle Stand war am Freitag 53.761 Euro. Erste Group Bank AG Bonus ZT.2021/17.12.2021AT0000A2NKS0 | 21,430 EUR | 24.11.21 09:25 NT 994,80 EUR16,580 EUR 291,00 EUR29,25 % 1.285,80 EUR60,000 STK Lang & Schwarz ...

