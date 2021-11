Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag nach der Veröffentlichung einer Reihe von US-Konjunkturdaten leicht im Plus notiert. Gegen 14.45 Uhr notierte der ATX mit einem Aufschlag von 0,56 Prozent bei 3.759,45 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,59 Prozent auf 1.891,65 Punkte.Wegen des anstehenden US-Feiertags Thanksgiving wurden einige Datenveröffentlichungen vorgezogen, in den USA gibt es am Mittwoch ...

