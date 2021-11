Abwärtskorrekturen laufen in der Ausdehnung oft im Bereich des 50er-EMA aus. Von hier könnte der DAX dann wieder ansteigen und den 10er-EMA anlaufen. Der Bereich um den 10er-EMA könnte nun der Bereich für neue Short-Positionen sein. Der Abwärtstrend ist intakt und im Monatschart ist der DAX erneut am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt. Es könnte also zu einer längeren Abwärtsbewegung kommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...