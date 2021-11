Kaiserslautern (ots) -Die Wiesbadener Unternehmensgruppe The Platform Group erweitert das Plattformgeschäft durch die Gründung der BEVMAQ GmbH. Das neu gegründete Unternehmen mit Sitz in Quakenbrück ist spezialisiert auf den globalen Handel mit gebrauchten Maschinen und Anlagen der Getränkeindustrie.Als Gründer und Geschäftsführer für BEVMAQ konnten Carsten Hormes, ehemaliger Geschäftsführer der Wilhelm Hormes Ing. GmbH & Co. KG, und die beiden GINDUMAC Gründer, Janek Andre und Benedikt Ruf, gewonnen werden. Hormes bringt durch seine langjährige Erfahrung beim familiengeführten Anlagenbauer Wilhelm Hormes Branchenwissen und Netzwerk mit in die Unternehmung. Andre und Ruf, haben mit der GINDUMAC Gruppe gezeigt, wie man Plattformgeschäft im Gebrauchtmaschinenhandel erfolgreich etabliert."Durch GINDUMAC wissen wir, dass das Plattformgeschäft im Handel mit Maschinen sehr gut funktioniert. Seit 2020 sind wir dort Mehrheitsgesellschafter und haben eine sehr gute Entwicklung verzeichnet. Mit BEVMAQ wollen wir dies auch in der Getränkeindustrie schaffen. Dafür haben wir ein starkes Team zusammengestellt", so Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group.BEVMAQ bietet Verkäufern und Käufern von gebrauchten Maschinen und Anlagen ein Rundum-Sorglos-Paket, welches vom Ankauf, der Content-Erzeugung bis hin zum Transport und Anlageninstallation vor Ort reicht."Globale Vermarktung, bestmöglicher Ankaufspreis und sichere Abholung beim Verkauf sind essenziell. Die transparente Dokumentation, faire Preise und ganzheitliche Abwicklung beim Kauf runden unsere Leistungen ab und machen uns einzigartig im Markt. Im intransparenten und fragmentierten Gebrauchtmaschinenmarkt bieten wir damit einen langersehnten Mehrwert für die Getränkeindustrie," ergänzt Carsten Hormes, Geschäftsführer - Technik der BEVMAQ GmbH.Die unternehmenseigene Online-Plattform auf www.bevmaq.com wird hierfür zukünftig eine zentrale Rolle spielen.Über BEVMAQ:BEVMAQ ist spezialisiert auf den globalen Handel mit gebrauchten Maschinen der Getränkeindustrie. Mit der Maschinenplattform www.bevmaq.com bietet das Unternehmen eine ganzheitliche Transaktionsabwicklung für Verkäufer und Käufer von Gebrauchtmaschinen. BEVMAQ wurde Ende 2021 von der Unternehmensgruppe The Platform Group GmbH & Co. KG, Carsten Hormes (ehemaliger Geschäftsführer der Wilhelm Hormes Ing. GmbH & Co. KG), Janek Andre und Benedikt Ruf (Gründer und Geschäftsführer der GINDUMAC Gruppe) gegründet.Über The Platform Group:The Platform Group (www.the-platform-group.com) ist eine Unternehmensgruppe aus Wiesbaden, investiert in Plattformtechnologie-Unternehmen und ist in 14 Branchen investiert. Wichtige Portale sind u.a. Gindumac, Bike-Angebot, Lott-Fahrzeugteile, Schuhe24 und Dein-Juwelier. In 2021 wird ein Volumen von über 200 Mio. Euro mit 300 Mitarbeitern realisiert.Pressekontakt:Benedikt RufGeschäftsführer - MarketingT: +49 173 273 1973E: b.ruf@bevmaq.comBEVMAQ GmbHMühlenhorst 849637 MenslageOriginal-Content von: The Platform Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155977/5082063