KERKRADE (dpa-AFX) - Die Firma Mexma Food hat Tortillas zurückgerufen, die für die Supermarktkette Rewe in Deutschland hergestellt wurden. Es handele sich um "REWE Beste Wahl Weizen Tortillas 432g und 6 x 25 cm", wie das niederländische Unternehmen am Mittwoch in Kerkrade mitteilte. Von dem Verzehr werde dringend abgeraten, denn die Tortillas könnten Plastikteile enthalten.

Betroffen sind den Angaben zufolge nur Tortilla-Verpackungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. April 2022, Charge L521286 und der Produktionszeit von 21.45 Uhr bis 23.15 Uhr. Kunden könnten das Produkt im Geschäft zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet auch ohne Vorlage des Kassenbons./ab/DP/stw