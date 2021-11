Das Spiel mit den Glasfliesen stammte aus dem Computer - oder nicht? Animationen beherrschen viele Szenen der Netflix-Serie "Squid Game". Wie viele das sind, präsentiert nun ein Video, das jeweils vom Drehset zu der fertigen Sequenz überblendet. Die Serie zeigt in der Tradition von "Running Man" und "Hunger Games" grausame Spiele, bei denen die Ärmsten einer Gesellschaft auf Leben und Tod gegeneinander antreten. Der besonderen Reiz daran: Die Spiele selbst sind an einfache Kinderspiele angelehnt. Außerdem fühle sich das Setting besonders real an, schreibt Gizomodo. Wie viele Elemente daraus alles andere als wirklichkeitsgetreu sind, ...

