Enttäuschende Quartalszahlen und ein ernüchternder Ausblick in die Zukunft schienen TeamViewer Anfang Oktober auf einen neuen Tiefpunkt zu bewegen. Mittlerweile ist jedoch klar, dass das Ganze nur der Anfang für eine längerfristige Talfahrt war, welche zuletzt immer mehr an Fahrt aufgenommen hat.TeamViewer (DE000A2YN900) bemühte und bemüht sich zwar nach Kräften, bei den Anlegern wieder an Vertrauen zu gewinnen. Sowohl mit Plänenm für die Zukunft als auch Plänen mit freien Mitteln stößt das Unternehemn bisher aber auf ...

