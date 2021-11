DJ PTA-Adhoc: HYLEA GROUP S.A.: Hylea Group S.A.: Finanzierungsverhandlungen gestalten sich schwierig

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Luxembourg (pta041/24.11.2021/18:55) - Luxembourg (24.11.2021) - Die Hylea Group S.A. befindet sich in Gesprächen mit verschiedenen potentiellen Finanzierungspartnern, die der Gesellschaft neue Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen sollen. Zu diesen Finanzierungspartnern gehören u.a. Investoren, die auch in der von der Gesellschaft begebenen Anleihe investiert sind.

Derzeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Finanzierungspartner, die auch in der Anleihe investiert sind, bereit sind, der Gesellschaft zusätzliche Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Verhandlungen mit weiteren Finanzierungspartnern dauern an. Parallel dazu versucht die Gesellschaft, mit dem bestellten gemeinsamen Vertreter eine Lösung für die Restrukturierung der Anleihe zu finden. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt unverzüglich bei wesentlichen neuen Entwicklungen informieren.

