Bei MorphoSys geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund sieben Prozent an. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 36,75 EUR. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt in der laufenden Jahresend-Rallye die größten Gewinnchancen? Hier finden Sie unsere Favoriten für die Zeit bis zum Jahreswechsel!

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Dieser Wendepunkt liegt bei 32,39 EUR. Für MorphoSys geht es jetzt also um die Wurst!

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...