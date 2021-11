Hier die wichtigsten Aussagen aus dem FOMC-Protokoll (das sich auf die letzte Fed-Sitzung vom 02./3.November bezieht): - Fed hat Sorge vor Stagflation: "The staff continued to judge that the risks to the baseline projection for economic activity were skewed to the downside and that the risks around the inflation projection were skewed to the upside." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...