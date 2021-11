Rizhao, China (ots/PRNewswire) -Das Gastgewerbe hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung in Rizhao, Shandong, erlebt. Nach Angaben des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Rizhao hat die Stadt einen neuen Weg der Reform und Innovation eingeschlagen und ein Rizhao-Modell für die Entwicklung des Gastgewerbes geschaffen, indem sie sich aktiv um die Einhaltung von Gesetzen, Standards, qualitätsorientiertes Wachstum und Branchencluster bemüht. Der 2021 Dragon Boat Festival Holiday Travel Big Data Report, der von Ctrip im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde, zeigt, dass Rizhao einen der stärksten Zuwächse bei den Buchungen für Ferienunterkünfte verzeichnet. Im November gab es in Rizhao 56 Boutique-Gasthöfe und 1.200 Yujiale-Fischerei-Unterkünfte.Das Marktsegment der Boutique-Homestays in Rizhao entstand 1999, als die erste Gruppe von Yujiale-Unterkünften im Dorf Wangjiazao ihren Betrieb aufnahm. In den folgenden zwei Jahrzehnten hat Rizhao unermüdliche Anstrengungen für eine qualitätsorientierte, markenbasierte, industrialisierte Entwicklung unternommen, einschließlich eines verbesserten Verfahrens zur Beantragung und Bearbeitung von Lizenzen, eines optimierten Genehmigungsverfahrens, verstärkter politischer Maßnahmen und finanzieller Unterstützung. Es wurden fünf Demonstrationsprojekte zur Wiederbelebung des ländlichen Raums ins Leben gerufen, nämlich "Schöne Dörfer", "Ländliche Komplexe", "Besondere Städte", "Moderne landwirtschaftliche Industrieparks" und "Boutique Homestays". Das Projekt "Boutique Homestays" zielt darauf ab, die nachhaltige Entwicklung des Gastgewerbes zu fördern und die Nachfrage nach Unterkünften verschiedener Kategorien zu befriedigen.Neben der Schaffung von hochwertigen Unterkünften konzentriert sich die Gastgewerbebranche in Rizhao auch auf die Entwicklung einer Reihe von Merkmalen. Zu diesem Zweck gibt es vier Arten von Unterkünften: Erfahrungen mit dem Leben auf dem Land, Erholung an der Küste und am Meer, rustikaler Luxus und Stadtaufenthalte. Diese vier Arten von Unterkünften heben die regionalen Besonderheiten von Rizhao hervor, die auf den Bräuchen der Fischer, der Küstenlandschaft, der künstlerischen Kreativität und den Meeresressourcen beruhen, sowie auf einer einzigartigen Kombination verschiedener Kulturen wie der Sonnenkultur, der Meereskultur und der Teekultur. Rizhao ist eine der ersten nordchinesischen Regionen, die den Teeanbau aus dem Süden eingeführt haben.Neben dem Gastgewerbe hat sich in Rizhao eine breite Palette von Unternehmen etabliert, z. B. aus den Bereichen Gastronomie, Unterhaltung, Einkaufen, Kultur und Kunst sowie Heimwerkerbedarf, aus denen sich eine Reihe von kleinen Reisezielen und Touristenattraktionen entwickelt haben. Durch die Erleichterung des Gaststätten-, Einkaufs-, Unterhaltungs-, Forschungs-/Wissenschafts- sowie Gesundheits- und Wellnesssektors hat Rizhao die vor- und nachgelagerte Lieferkette seiner Boutique-Hotelindustrie erweitert, um die Wertschöpfung zu erhöhen und der Boutique-Hotelindustrie neuen Schwung zu verleihen, mit repräsentativen Boutique-Marken wie Beihai Jinhua Zen & Tea Inn, Quanshan Yunding Bufu Hotel, Chunfeng Shili Rural Cultural Tourism Creative Park, Small Tea Mountain Homestay und Fenghuangcuo Village.Bildanhänge Links:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=408616Bildunterschrift: Das Quanshan Yunding Bufu HotelLink http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=408624Bildunterschrift: Das Qidun Batai Boathouse HotelLink http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=408625Bildunterschrift: Das Beishan Xiangju HotelLink http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=408626Bildunterschrift: Das Tiantai Mountain Sun InnPressekontakt:Frau ZhangTel: 86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of Rizhao Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160249/5082157