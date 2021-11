Die Nordic American Tankers Ltd. (ISIN: BMG657731060, NYSE: NAT) zahlt eine Quartalsdividende von 0,01 US-Dollar je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung für das dritte Quartal erfolgt am 21. Dezember 2021 (Record date: 7. Dezember 2021). Unter Zugrundelegung der jetzigen Dividende schüttet Nordic American Tankers 0,04 US-Dollar auf das Gesamtjahr hochgerechnet aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 1,92 ...

