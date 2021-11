Vielversprechender Start in die Testphase: Aldi Suisse testet Self-Checkout-Kassen in verschiedenen Filialen in der Deutschschweiz. An vier Standorten sind die neuen Systeme bereits operativ. Eine erste Zwischenbilanz zeigt, dass die neuen Checkout-Terminals bei Kundschaft und Mitarbeitenden gleichermassen beliebt sind. Foto © ALDI SUISSE Vielversprechender Start der...

Den vollständigen Artikel lesen ...