News von Trading-Treff.de Auch zum Mittwoch konnten sich die Bullen hier nicht an Land retten und gerieten nur weiter in den Sumpf hinein. Immerhin konnte die 15780 dann für etwas Stabilität wieder sorgen, wenn auch sich da nun feiertagsbedingt nicht viel draus ergeben dürfte zur DAX-Analyse am Donnerstag. Handelsmarken für DAX-Trader Die Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung ...

