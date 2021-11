DGAP-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Verkauf

JENOPTIK AG: JENOPTIK AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung von VINCORION



25.11.2021 / 07:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



JENOPTIK AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung von VINCORION Die JENOPTIK AG (FSE: JEN / ISIN: DE000A2NB601) hat einen Vertrag über den Verkauf der Division VINCORION unterzeichnet. Erwerber ist ein von STAR Capital Partnership LLP ("STAR") verwalteter Fonds. STAR ist eine führende, europaweit in mittelständische Unternehmen investierende Private-Equity-Gesellschaft. VINCORION entwickelt, produziert und vertreibt mechatronische Produkte insbesondere für den Sicherheits- und Verteidigungsbereich, die Luftfahrt sowie die Bahn- und Transportindustrie. Der Equity Value liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Hinzu kommen u.a. Ansprüche und Verpflichtungen (bspw. aus Pensionszusagen) in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags sowie bestimmte Earn-Out-Komponenten. Der Enterprise Value liegt bei rund 130 Mio Euro. Über weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug des Kaufvertrages steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden sowie weiterer üblicher Closing-Bedingungen. Das Closing wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen. Aufgrund der Unterzeichnung des Vertrags zur Veräußerung von VINCORION wird diese Division bereits für das laufende Geschäftsjahr als aufgegebener Geschäftsbereich dargestellt. In Summe ergibt sich für die fortgeführten und den aufgegebenen Geschäftsbereich keine Veränderung für die Guidance 2021. Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

JENOPTIK AG | Investor Relations & Corporate Communications

Leslie Iltgen

Vice President Investor Relations & Communications

Telefon: +49 3641 65-2291

E-Mail: leslie.iltgen@jenoptik.com



Sabine Barnekow

Investor Relations Managerin

Telefon: +49 3641 65-2156

E-Mail: sabine.barnekow@jenoptik.com

Disclaimer



Diese Nachricht kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Jenoptik-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Derartige Faktoren können zum Beispiel Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, die Markteinführung von Konkurrenzprodukten oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.





Kontakt:

Leslie Iltgen

Vice President Investor Relations & Communications

Tel. 03641-652291 25.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de