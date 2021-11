Dubai - Der ehemalige Schach-Weltmeister Viswanathan Anand erwartet, dass der amtierende Champion Magnus Carlsen seinen Titel bei der WM in Dubai behalten wird. "Magnus ist immer noch der große Favorit", sagte er dem "Spiegel".



Von Freitag an muss Carlsen seinen Titel im WM-Duell gegen den Russen Jan Nepomnjaschtschi verteidigen. Die Ergebnisse des Norwegers seien aber "eine Klasse besser als Jans", sagte Anand. "Er gewinnt immer noch Turniere, er wird immer noch stärker, er ist exzellent in allen Zeitformaten." Trotz der Überlegenheit des Titelverteidigers räumt der Inder Nepomnjaschtschi Außenseiterchancen ein.



"Er ist sehr talentiert. Wenn er einen Lauf hat, kann er erstaunliche Dinge tun. Wenn er sich gut vorbereitet hat, hat er Chancen", so Anand. "Ich denke, er kann Magnus schlagen."



Carlsen hatte den WM-Titel 2013 im Duell mit Anand gewonnen. Nun will er ihn zum vierten Mal verteidigen. Angesetzt sind 14 Partien. Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister.



Steht es am Ende 7:7, müssen Carlsen und Nepomnjaschtschi ins Tiebreak, dann werden schnellere Partien gespielt.

