Der DAX versucht sich am Donnerstag abermals zu stabilisieren: Der Broker IG taxiert den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 15.957 Punkte. Nach dem Rekord vor einer Woche bei 16.290 Punkten hatte der DAX zuletzt in fünf Handelstagen bis zu 3,4 Prozent auf 15.740 Punkte verloren. Damit fiel er in die Kurslücke zurück, die der starke Monatsstart im Chartbild aufgerissen hatte. Sein Monatsplus von bis zu 3,8 Prozent schmolz zeitweise unter ein halbes Prozent zusammen.Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...