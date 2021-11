Polynova beschäftigt fünf Vertriebsmitarbeiter sowie drei in der Logistik, die allesamt einen technischen Hintergrund haben. Ein eigenes Lager in Rothenburg sichert zudem die Verfügbarkeit der Kunststoffe. "Grafe passt bestens in unser Produktportfolio", zeigt sich Thomas Weigl, Mitinhaber und zuständig für Geschäftsentwicklung beim Schweizer Vertriebsunternehmen, überzeugt. "Unsere Kunden kommen aus den Sparten Sportartikel, Gehäusetechnik, Automobilzulieferer und Medizintechnik - da gibt es viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...