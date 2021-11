DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken stellt Plan 2021-24 mit drei Kernaussagen vor:

Bayreuth (pta010/25.11.2021/08:00) - * Prognose für 2021 wird aufgrund hoher Strompreise leicht angehoben * Ziel des Ausbaus des IPP Portfolios auf 525 MWp in 2024 gegenüber 338 MWp derzeit * Die hohe Eigenkapitalquote von 39% ermöglicht Spielraum bei der Aufnahme neuer Darlehensinstrumente und führt strukturell zu einem CFPS von EUR 0,60

BAYREUTH, 25. Nov. 2021 / Heute veranstaltet 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) seinen Analystentag in virtueller Form. Während der Veranstaltung wird der Vorstand über den Geschäftsplan 2021-24 informieren, einschließlich der Auswirkungen des Marktwachstums und der steigenden Strompreise.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken, kommentiert: "2021 war für uns ein Jahr mit bedeutenden Erfolgen trotz der schlechten Wetterverhältnisse. Wir haben das IPP Portfolio im Laufe des Jahres von 256 MWp auf 338 MWp ausgebaut, was deutlich über unserem ursprünglichen Ziel von 295 MWp liegt. Die beschleunigte Umsetzung des Wachstums und die solide Eigenkapitalquote (39% am Ende von Q3 2021) haben den wetterbedingten Rückgang des CFPS begrenzt. Wir freuen uns daher eine kleine Erhöhung der diesjährigen Prognose bekanntzugeben, aber vor allem wird die Fortsetzung unserer Wachstums- und Cashflow-Story unseren Aktionären einen langfristigen Mehrwert liefern. Unsere neuen mittelfristigen Ziele sind klar: 525 MWp IPP-Portfolio (ohne Portfolio für die Betriebsführung) und EUR 0,60 CFPS."

