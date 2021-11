Beim Druck & Medien Award konnte sich der Verpackungs- und Werbemittelspezialist Karl Knauer aus Biberach bei der Preisverleihung in Berlin Anfang November zwei zweite Plätze und damit jeweils eine Urkunde in Silber als "Ausbildungsbetrieb des Jahres" und "Verpackungsdrucker des Jahres" sichern. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Jury von uns überzeugen konnten und dies sowohl, was unsere innovativen Produkte, aber auch, was unsere Ausbildungsqualität angeht", sagt Stefanie Wieckenberg, Geschäftsführerin ...

