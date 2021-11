NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für RWE angesichts des Ampel-Koalitionsvertrags auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beschleunigte Ziele für den Kohleausstieg und anspruchsvollere Ziele im Bereich der Erneuerbaren Energien seien positiv für den Energiekonzern, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 02:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 02:44 / ET

DE0007037129