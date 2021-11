Wie bereits am gestrigen Mittwoch versucht der deutsche Aktienmarkt am Morgen eine Stabilisierung. Der DAX wird etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher gesehen bei 15.938 Punkten. Nach dem Rekord vor einer Woche bei 16.290 Punkten hatte der DAX zuletzt in fünf Handelstagen bis zu 3,4 Prozent auf zwischenzeitlich 15.740 Punkte verloren. Damit fiel er in die Kurslücke zurück, ...

