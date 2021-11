Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen, nachdem ein überraschend schwacher Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland am Vormittag zeitweise auf der Börsenstimmung gelastet hatte, holte der ATX am Nachmittag wieder auf, der Index beendete den Tag mit einem Plus von 1,0%. Auch der Nachmittag wurde von Wirtschaftsdaten dominiert, wegen des US-Feiertags Thanksgiving wurden zahlreiche Datenveröffentlichungen auf Mittwoch vorverlegt. Unterm Strich waren die Zahlen mehrheitlich positiv ausgefallen, lediglich die Auftragseingänge in der US-Industrie gingen überraschend etwas zurück. Unternehmensnachrichten waren gestern wieder einmal nur spärlich vorhanden und spielten keine wichtige Rolle bei den Einzeltiteln. Einen sehr guten ...

