Makhlouf/EZB: Inflation wird im Laufe von 2022 zurückgehen CAI AV - CA Immo zieht 2022-Ziel zurück und prüft Rumänien-Verkauf SLHN SW - SWISS LIFE: AKTIENRÜCKKAUF IN HÖHE VON CHF1 MRD AB 21. DEZ. HSBA LN - HSBC - HSBC setzt sich nach einer Ergebniswende in Europa eine materielle Eigenkapitalrendite von rund 5 Prozent per Ende 2022 sowie 7 bis 8 Prozent Ende 2024 zum Ziel. Dies erklärt Europa-Chef Colin Bell im Interview der Börsen-Zeitung. Mit einer Fokussierung aufs Wholesale-Geschäft, ergänzt um Wealth Management und Private Banking, komme "nun die Performance zurück". Den Vorsteuergewinn im bisherigen Jahresverlauf beziffert er auf bereinigt 1,8 Milliarden Dollar nach einem Minus von 200 Millionen vor Jahresfrist. Die Erträge seien stabil. Sorgen wegen einer ...

