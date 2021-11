Berlin (ots) -Sie ist inzwischen gute Tradition wie Stollen oder Lametta: Auch in diesem Jahr können sich die Leser wieder auf die BILD-Sonderausgabe zur Adventszeit freuen, die am Donnerstag, 25. November 2021, in einer Gesamtauflage von drei Millionen Exemplaren erscheint.Denn diese BILD macht Appetit auf mehr: Für die Sonderausgabe hat die Redaktion von BILD ein besonders "erlesenes" Menü zusammengestellt. So zaubert Sternekoch Alexander Herrmann ein köstliches 3-Gänge-Festmahl mit Gänsekeulen, bei dem man den Bratenduft schon beim Lesen des Rezeptes riecht.Prominente und Politiker erzählen, wie sie Weihnachten verbringen und was es für sie bedeutet: Schlagersängerin Beatrice Egli bekennt sich zu einem traditionellen Fest daheim in der Schweiz im Kreis der Familie und nennt ihr schönstes Geschenk: "Zu Weihnachten wünsche ich mir Liebe". Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Weihnachten eine besondere Magie: "Es ist eine Zeit, in der ich besonders stark spüre, wie sehr mich der christliche Glaube trägt und stärkt. Gerade in extrem schwierigen Zeiten wie in diesen Tagen und Wochen." Bundestrainer Hansi Flick lüftet im Weihnachtsinterview sein "Pyjama-Geheimnis": "Der 25. ist dann ein Pyjama-Day: Da wird die Tür nicht auf-gemacht, nicht ans Telefon gegangen. Das wissen alle Freunde und Bekannten. Es ist schön dekoriert, die Kerzen sind an, es gibt Tee, Kaffee und Plätzchen."Der Zauber des Weihnachtsfests fasziniert Stephan Wahle seit seiner Kindheit. Seit 2014 ist er dank seiner Habilitationsschrift Deutschlands erster und einziger Weihnachtsforscher. Für den Theologen ist Weihnachten das Fest der Hoffnung: "Die Welt besteht nicht nur aus Leid. Glück darf kein Tabu werden. Für Glücksmomente bei Kindern sorgt Kult-Komiker Otto mit einem ganz besonderen Geschenk. Ein Bild für BILD: "Sid HERZ(t) Ottifant". Echte Otto-Kunst, die zugunsten von "Ein Herz für Kinder" (Große Spendengala am 4.12. im ZDF) auf der Plattform "United Charity" versteigert wird. Trinity ist das Auto-Projekt der Zukunft von VW, in dem die Ideen von Morgen stecken. Näher dran als BILD war noch niemand. Dennoch heißt es "Auspacken verboten" beim wohl geheimsten Auto Deutschlands.Deutschlands Einzelhändler blicken auf harte Monate in der Coronapandemie zurück - und hoffen auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr. Doch die Sorge vor erneuten Ladenschließungen wächst wieder - und damit die Angst vor einem Lockdown wie 2020. BILD bat deshalb für die Sonderausgabe zum großen Shopping-Gipfel.BILD Chefredakteur Johannes Boie kommentiert in der Sonderausgabe: "Bei uns fühlt es sich derweil so an, als hole Corona sich das Land zurück. Trotzdem sollten wir in diesen Tagen nicht den Glauben und die Zuversicht verlieren. Gemeinsam sind wir stark. Auch, und gerade, wenn wir uns streiten. Unterschiedliche Meinungen auszuhalten - das gehört zur Demokratie. Sich danach zu versöhnen aber auch. Vor uns liegt 2022. Ein Jahr, in dem vieles besser werden kann. Lassen Sie es uns zusammen anpacken."Andreas Conradt, Managing Director BILD: "Die Sonderausgabe von BILD zur Adventszeit ist ein echter Reichweiten-Booster, der Millionen von Lesern ein weihnachtliches Lesevergnügen und stimmungsvolle Zuversicht nach Hause bringt."Die Advents-Sonderausgabe erscheint in einer Gesamtauflage von drei Millionen Exemplaren und ist Beilage in den Ausgaben BILD HAMBURG, BILD HANNOVER, BILD BREMEN, BILD FRANKFURT RHEIN-MAIN, BILD DÜSSELDORF, BILD KÖLN, BILD RUHRGEBIET, BILD MÜNCHEN, BILD STUTTGART, BILD NÜRNBERG, BILD LEIPZIG, BILD DRESDEN, BILD SAARLAND, B.Z. sowie BILD BERLIN-BRANDENBURG. Über zwei Millionen Exemplare der Sonderausgabe werden zusätzlich kostenlos an Haushalte in den jeweiligen Stadtgebieten verteilt.Pressekontakt:Christian SenftPressesprecher BILDAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5082274