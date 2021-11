Gestern stellte die "Ampel" ihren Koalitionsvertrag vor - und wasserstoff ist offensichtlich ein wichtiges Thema für die neue Bundesregierung. Chancen auch für NEL Asa (ISIN: NO0010081235) . Gerade auch im Bereich grüner Stahlerzeugung, wo Nel in Skandinavien bereits führend involviert ist.Und nach dem gestrigen Riesenerfolg Plug Powers im mittleren Osten, wo man in Siemens Energies "Stammmarkt" die grösste Elekrolyseanlage verkaufen konnte, zieht Nel heute überzeugend nach. Mit Perspektiven, die sich bereits im Sommer abzeichneten: 20 MW Elektrolyseanlage verkauft an Ovako - Green Steel in Schweden! ...

