Andritz erhielt vom staatlichen Energieversorger Assam Power Generation Corporation Ltd. (APGCL) den Auftrag zur Lieferung der kompletten elektromechanischen Ausrüstung für das Wasserkraftwerk Lower Kopili am Kopili-Fluss in Zentral-Assam, Indien. Beginn des kommerziellen Betriebs ist für Ende 2024 geplant.

