Die Folgen der Pandemie führen zu einem Stop-and-Go-Wachstum. So kräftig das Wachstum im dritten Quartal war, so abrupt setzt es im vierten Quartal zur Vollbremsung an.Pandemie führt zu Stop-and-Go-Wachstum Vaduz - Die deutsche Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 1.7 % gegenüber dem Vorquartal. Dies ist etwas weniger als die ursprüngliche Schätzung von 1.8%. Wie schön war doch der Sommer! Das weitgehend von der Pandemie befreite dritte Quartal bescherte den Menschen nicht nur ein unbeschwerteres Leben, sondern heizte auch den privaten Konsum kräftig an.

