Die Handelswoche führte den Deutschen Aktienindex unter 16.000 Punkte und ohne wirkliche Unterstützung aus New York dürfte es in den verbleibenden zwei Tagen schwer werden, diese psychologische Barriere wieder nachhaltig zu überwinden. Die Wall Street bleibt heute wegen Thanksgiving geschlossen und auch morgen dürften viele Händler in New York der Börse fernbleiben. Entscheidend würde es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...