Dresden (ots) -Der jüngste Contact Center Dienstleister Deutschlands profitiert vom boomenden Bedarf an Kundenservice und überzeugt mit arbeitnehmerfreundlichem Geschäftsmodell.Der im April diesen Jahres gegründete Contact Center Dienstleister hey contact heroes, Hamburg, kann auf einen Start zurückblicken, der die ohnehin hoch gesteckten Erwartungen noch übertroffen hat: Zum Jahresende wird das Team 140 Mitarbeitende zählen, die hier Heroes genannt werden; geplant waren 80. Zu den ersten Auftraggebern gehören unter anderem Jochen Schweizer und Transgourmet.Das Neue an hey contact heroes: Alle Heroes arbeiten von zu Hause aus - oder von wo auch immer man möchte. Heroes sind jedoch niemals Freelancer, sondern haben ausschließlich unbefristete Arbeitsverträge, natürlich sozialversicherungspflichtig - ein Aspekt, der von neuen Auftraggebern immer wieder thematisiert wird, aus Gründen der Qualität und der Compliance. Ebenso fair und ein weiteres Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb ist das Mitarbeiter-Beteiligungsmodell, das alle Mitarbeitenden zu Partnern macht. Damit zahlen sich Treue und Engagement direkt aus. Dies, die Möglichkeit des mobilen Arbeitens sowie flexible Arbeitszeitmodelle seien derart überzeugend, dass kein Mangel an Bewerbern absehbar sei. "In den letzten Wochen konnten wir zudem aufgrund der bundesweiten Rekrutierung neuer Heroes eine gute Flexibilität entwickeln", so Geschäftsführer Benjamin Barnack. Bisher kommen alle Mitarbeitenden aus Deutschland, für 2022 bereitet das Team die Internationalisierung vor.Benjamin Barnack sieht auf Seiten potenzieller Auftraggeber viele, die bei den jungen hey contact heroes nicht als "First Mover" andocken wollen, den neuen Anbieter jedoch interessiert beobachten: "Diese wollen wir jetzt von unserer Dynamik und Flexibilität überzeugen. Wir können jetzt schon belegen, dass unser Angebot skalierbar ist. Wir sind jung, gleichzeitig geerdet, ein Start-up, aber mit Struktur und etablierten Prozessen. Das ist unsere Botschaft und unser Angebot."Unter dem Dach der gevekom Holding stehen sich die gevekom, Dresden, und hey contact heroes, Hamburg, nah, weil Backoffice-Strukturen und -Prozesse synergetisch organisiert sind. Als Anbieter im Contact Center Dienstleister Markt stehen sie sich gleichwohl gelegentlich als Wettbewerber gegenüber, die sich vom Leistungsportfolio und von der Unternehmenspersönlichkeit her ergänzen. "Die Gründung von hey contact heroes war strategisch gesehen unsere beste Entscheidung in diesem Jahr. Der Mitarbeitermarkt wird gerade einmal von rechts auf links gedreht - 65 Prozent aller Bewerber wollen ausschließlich im Homeoffice tätig sein. Unsere neue Company mit Benjamin Barnack an der Spitze hat genau im richtigen Moment einen ziemlich guten Move hingelegt. Und mit dem Konzept der Mitarbeiterbeteiligung haben wir in unserer Branche etwas Neues geschaffen", so Roman Molch, Gesellschafter der gevekom Holding in Dresden.HintergrundDer Contact Center Dienstleister hey contact heroes wurde im April 2021 als Unternehmen unter dem Dach der gevekom Holding gegründet und nahm seine Geschäftstätigkeit im Juni 2021 auf. Operativer Geschäftsführer ist Benjamin Barnack, geschäftsführender Gesellschafter ist Roman Molch. hey contact heroes ist flexibel auf die Anforderungen gewachsener Start-ups in der Expansionsphase und ambitionierter KMU eingestellt, kann exponentielles Wachstum mitmachen und extreme Elastizität zeigen. Versprechen: Die ersten 10 FTE stehen in 24 Stunden. Referenzen (auf Anfrage): Start-ups und E-Commerce Shops aus den Branchen Handel, Reisen, Versicherungen.
https://hey-contact-heroes.de/