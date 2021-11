Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bereits in den vergangenen Tagen konnte eine leichte Ausweitungstendenz bei den Senior Financial-Spreads beobachtet werden, diese nahm gestern nochmals deutlicher zu, so die Analysten der Helaba.Damit sei der relevante ITRAXX in die Region der im Mai dieses Jahres markierten Hochs geklettert. Dem Bankenindex des STOXX 600 sei es indes gelungen, sich knapp oberhalb der 100er Marke zu stabilisieren. Auf dem Primärmarkt hätten sich die zuletzt wieder etwas verstärkten Aktivitäten fortgesetzt. Die KBC Group habe einen 5,25-jährigen Senior-Green-Bond erfolgreich platziert. Die Unicaja habe bei der Emission einer SP-Anleihe mit 5-jährigen Laufzeit auf ausreichendes Interesse getroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...