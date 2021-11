Hannover (www.anleihencheck.de) - Nur ganz kurze Zeit machten die Kurse der deutschen Bundesanleihen einen Ausflug in den Plusbereich, bevor die nach unten gerichtete Tendenz wiederaufgenommen wurde, so die Analysten der Nord LB.Nach anfänglichen Verlusten seien US-Staatsanleihen im Handelsverlauf in die Gewinnzone gedreht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...