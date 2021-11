Aixtron Aktie: Verkaufen - Es droht der Trendwechsel nach unten!

Chartanalyse der Aixtron - Aktie



Die Aixtron Aktie befand sich in einem langfristigen intakten Aufwärtstrend. Aus diesem ist sie am 24.11.2021 signifikant nach unten ausgebrochen. Der Aktie ist es bisher nicht gelungen wieder in den Aufwärtstrend zu gelangen. Im Gegenteil, die Abwärtsbewegung hatte sich schon mit dem Bruch der wichtigen Unterstützung bei 20,10 € (= jetziger Widerstand) verstärkt. Mit der nun folgenden weiteren Abwärtsbewegung ist der Trendbruch vollzogen worden. Aufgrund dieses Trendbruchs und den damit verbundenen schlechten Aussichten ist Aixtron Aktie zur Zeit weiterhin eine Verkaufsposition.