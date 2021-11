FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 115 (112) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MULBERRY GROUP PRICE TARGET TO 315 (275) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 135 (166) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 207 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1100 (1075) P - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 935 (950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2500 (2900) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 205 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 315 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 690 (670) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 930 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4330 (4200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 880 (860) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 850 (830) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 14500 (13500) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 3810 (4370) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1300 (1675) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ON THE BEACH GROUP TARGET TO 220 (300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1750 (1850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3600 (4000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERCONTI HOTELS TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 5750 (3750) P - LIBERUM RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - LIBERUM RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 220 (205) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS RENISHAW TO 'UNDERWEIGHT' ('E-W') - TARGET 4400 (5800) P - MORGAN STANLEY CUTS SPECTRIS TO 'UNDERWEIGHT' ('E-W') - TARGET 3150 (3370) P - RBC RAISES CAPITA GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 70 (55) P - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1720 (1758) PENCE - 'BUY'



