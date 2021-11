Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgelassen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr 81,90 US-Dollar, was einem Abschlag von 0,43 Prozent zum Vortagesschluss entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,44 Prozent auf 78,00 Dollar.Im Vergleich zu den teils starken Ausschlägen der letzten Tage zeigten sich die Ölpreise am Donnerstag ...

