Berlin (ots) -Noch immer sieht sich die LGBTQIA+* Community mit Vorurteilen und Intoleranz konfrontiert. Daher hat der Shopping-Service und Zahlungsanbieter Klarna gemeinsam mit dem Berliner Schmucklabel Stilnest die BeMyAlly-Kampagne gestartet, in deren Fokus das Allyship für die queere Community steht und auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam gemacht werden soll.Was steckt hinter BeMyAlly? Ein:e Ally zu sein, heißt ein:e Verbündete:r zu sein, Solidarität gegenüber Menschen aus Randgruppen zu zeigen. Allyship ist ein Verhaltenskodex, sich aktiv gegen die Diskriminierung von Minderheiten wie der LGBTQIA+ und BIPoC** Community einzusetzen. Klarna hat sich diese Allyship international auf die Fahne geschrieben und setzt sich für Akzeptanz und Diversity sowohl intern wie auch in der öffentlichen Wahrnehmung für die LGBTQIA+ und BIPoC-Community ein.Im Rahmen von BeMyAlly gibt Klarna vier queeren Persönlichkeiten eine Bühne, um wichtige Themen der Community einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen.Tänzer Antony Franz, Hip-Hop-Künstlerin Ebru Düzgün, Moderator Tarik Tesfu und Trans-Aktivistin Phenix durften ihrer Kreativität freien Lauf lassen und haben vier individuelle Schmuckstücke kreiert, deren Designs auf persönliche Erfahrungen, emotionale Geschichten und Glaubenssätzen basieren. Im Fokus stehen dabei die Themen Sexualität, Rassismus, Stereotypen und Geschlechterrollen.Die Wahl fiel dabei auf Schmuck, weil damit etwas Wertvolles, Beständiges und Positives assoziiert wird - wie die Geschichten der Talents. Schmuck ist zudem genderlos und kann von allen Personen getragen werden, egal welche sexuelle Orientierung, Hautfarbe oder Religion sie haben.Im Rahmen der BeMyAlly-Kampagne unterstützt Klarna zudem vier von den Talents nominierte gemeinnützige Organisationen insgesamt mit einem fünfstelligen Betrag. Stilnest spendet ebenfalls 10 % des Umsatzes der Verkäufe aus der Schmuckkollektion an diese ausgewählten Organisationen.Alle Schmuckstücke der BeMyAlly-Kollektion sind jeweils sowohl in Silber als auch in Gold auf bemyally.de erhältlich.* LGBTQIA+ ist ein Akronym und steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexuell und alle anderen, sich selbst der queeren Community zugehörig fühlenden Menschen.** BIPoC steht für Black, Indigenous, and People of Color.