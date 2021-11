Schotten (ots) -Ein schönes Fleckchen Erde. Vier schöne Chalets im Grünen.Der Hoherodskopf ist nicht nur der zweithöchste Berg der Region, sondern auch der Erlebnisberg Rund um Schotten. Hier vereinen sich sportliche Aktivitäten mit einem vielseitigen Freizeitangebot für die ganze Familie und einer umfangreichen Gastronomie. Lassen Sie sich überraschen von der Vielseitigkeit auf dem Erlebnisberg Hoherodskopf, in Mitten des Naturpark Vulkanregion Vogelsberg.Direkt unter dem Erlebnisberg Hoherodskopf (https://www.oberwald-chalets.de/) gelegen, hat die Familie Adolph ihren Traum wahr werden lassen. Vier wunderschöne Ferienhäuser inmitten des Naturpark Vulkanregion Vogelsberg. Um Gästen zahlreiche Möglichkeiten zu bieten die Freizeit für sich optimal zu gestalten hat die Familie Adolph bei der Standortwahl nichts den Zufall überlassen. Mit traumhafter Weitsicht, in bester Hanglage, platziert in Deutschlands Mitte sind die Oberwald Chalets **** aus allen Regionen ideal erreichbar. Die zentrale Lage unter dem Erlebnisberg Hoherodskopf, dessen Anziehungskraft im Sommer und schneebedeckt auch im Winter, strahlt nach allen Seiten aus. Naturschönheiten, vielfältige Möglichkeiten der Erholung und vor allem die Ruhe dieser Landschaft, belohnen die Besucher.Vier traumhafte Oberwald Chalets **** aus naturbelassenem Holz und ausgesuchten Materialien, in dessen unmittelbarer Nähe sich der Skilift "Breungeshainer Hang" befindet, welcher besonders im Winter zum Skifahren und Rodeln einlädt.Lassen Sie sich mit allem verwöhnen, was das Herz begehrt. Eine gemütliche und natürliche Atmosphäre, zwei Saunen zur privaten Nutzung, Decken zum Kuscheln, jeweils eine Terrasse mit Weitsicht in die Natur und eine Auswahl an leckeren Weinen. Die vier liebevoll eingerichteten Oberwald Chalets **** lassen keine Wünsche offen. Jeweils ausgestattet mit einer vollständig eingerichteten Küche, einem Bad mit großzügiger, bodentiefer Glas-Regendusche, einem Wohn-Esszimmer und zwei separaten Schlafbereichen. Die Ferienhäuser bieten Platz für bis zu vier Personen und sind jeweils mit zwei Doppelbetten und einer gemütlichen Schlafcouch eingerichtet, welche zusätzlich Platz für weitere zwei Gäste bietet. Und wenn Sie morgens länger mit ihren Liebsten in den Federn liegen möchten erwarten Sie nach Wunsch frische Brötchen an Ihrer Oberwald Chalet Tür.Des Weiteren bietet jedes Oberwald Chalet eine Sauna mit großzügiger Glas-Regendusche, inkl. einem Ruheraum mit zwei Liegen zur privaten Nutzung, in denen Sie die Ruhe genießen und die Seele baumeln lassen können.Ob Familienspaß, Romantikurlaub oder als Geschenk-Gutschein für Ihre Liebsten, der Naturpark Vulkanregion Vogelsberg bietet für jeden fantastische Möglichkeiten die Urlaubszeit für sich optimal zu gestalten. Die Familie Adolph steht Ihnen jederzeit für Informationen, Sonderwünschen und Insidertipps zur Verfügung.Besonderheiten:- separater abschließbarer Abstellraum für Ski-Ausrüstung, Fahrräder, Gepäck, inkl. E-Bike Ladestation- Sauna zur privaten Nutzung, inkl. Ruheraum und Glas-Regendusche- vollausgestattete Küche- Willkommenspaket- Smart-TV- Handtuchset p.P.- Weinkühlschrank- Babybett und Hochstuhl (nach Wunsch)- Brötchenservice (nach Wunsch)- Shuttle Service (nach Absprache)Weitere Ausflugstipps Rund um Schotten:- Baumkronenpfad Hoherodskopf- Kletterwald Hoherodskopf- Adventure Minigolf Hoherodskopf- Galileo Erlebniswald der Sinne- Sommerrodelbahn, Ski- & Rodelarena Hoherodskopf- Kokopelli Mountain Bike College- HöhenrundwegOberwald Chalets ****Manfred AdolphD-63679 SchottenTaufsteinstraße 23+49 162 875 33 03info@oberwald-chalets.dewww.oberwald-chalets.dePressekontakt:Manfred AdolphTel:+49 162 875 33 03Mail: info@oberwald-chalets.deOriginal-Content von: Oberwald Chalets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160254/5082695