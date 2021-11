Am Aktionstag können Kundinnen und Kunden entscheiden, ob Sie 20% des Rechnungsbetrags an Caritas spenden oder 20% Rabatt auf ihren Einkauf erhalten möchten.Zürich - Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr führt Orell Füssli am Freitag, 26. November 2021, den zweiten «Fair Friday» durch. Am Aktionstag können die Kundinnen und Kunden entscheiden, ob Sie 20% des Rechnungsbetrags an Caritas spenden oder 20% Rabatt auf ihren Einkauf erhalten möchten. Nachdem Orell Füssli den «Fair Friday» 2020 als erster Detailhändler in der Deutschschweiz...

